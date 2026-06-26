केतन हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा: सबूत मिटाने के लिए कत्ल से पहले और बाद में रिसाइकल बिन से डिलीट की गई थी मोबाइल चैट

लोनावला डिवीजन के उप पुलिस अधीक्षक गजानन टोंपे ने बताया कि पुलिस ने सिया गोयल के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर परिवार के अन्य सदस्यों और दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। टोंपे ने पत्रकारों से कहा कि अब तक की जांच में केतन की कथित हत्या में सिया और चेतन की भूमिका स्थापित हुई है। वहीं पुलिस पहले भी दावा कर चुकी है कि चेतन ने सिया को केतन की हत्या के लिए उकसाया था।