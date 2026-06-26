केतन हत्याकांड: बाल नहीं थे, इसलिए ले ली जान? पुलिस से बताया केस का अपडेट

केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच तेजी से चल रही है। इस बीच, यह भी खुलासा हुआ है कि केतन के बाल नहीं थे, इस वजह से सिया उससे चिढ़ती थी, यही वजह रही कि उसने केतन की हत्या कर दी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने यह दावा किया है।