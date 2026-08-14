RG Kar Case: आरजी कर केस में गिरफ्तार निर्मल घोष पर हमला, पुलिस सुरक्षा में कोर्ट ले जाते समय भीड़ ने फेंके अंडे

कोर्ट परिसर के बाहर जमा भीड़। फोटो (X- @tanvibose)
कोलकाता। कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मामले की शिकार एक डॉक्टर के शव का कथित तौर पर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने के मामले में गिरफ्तार पानिहाटी के पूर्व विधायक निर्मल घोष को शुक्रवार खड़दह थाने लाया गया। पुलिस जब उन्हें बैरकपुर अनुमंडल अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही थी। उसी दौरान थाने के बाहर मौजूद लोगों ने उन पर अंडे फेंके। विरोध से बचने के लिए निर्मल घोष ने हेलमेट पहन लिया, लेकिन पुलिस की सुरक्षा के बीच उन्हें कथित तौर पर धक्का-मुक्की, थप्पड़ और लात का सामना करना पड़ा।
इस मामले में गिरफ्तार पूर्व पार्षद संजीव मुखोपाध्याय को भी विरोध का सामना करना पड़ा। खड़दह थाने के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारी जूतों की माला लेकर भी पहुंचे थे। मौके पर डीजे बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने निर्मल घोष को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात संजीव मुखोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस एक अन्य आरोपी सोमनाथ दे की तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज नई शिकायत के आधार पर निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और सोमनाथ दे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। आरोप है कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से महिला चिकित्सक का शव बरामद किए जाने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई थी। उस समय निर्मल घोष विधायक थे। शिकायत में शव के जल्द अंतिम संस्कार कराए जाने को लेकर निर्मल घोष सहित तीन लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
शुक्रवार को आरोपियों को अदालत ले जाते समय पीड़िता के पिता भी खड़दह थाने में मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके चेहरे पर संतोष नजर आया। सूत्रों के अनुसार वह इस मामले में गोपनीय बयान दर्ज करा सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से अलग व्यवस्था किए जाने की भी संभावना है। आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक का शव मिलने के बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था। अब मामले से जुड़े नए आरोपों के आधार पर हुई गिरफ्तारियों ने जांच को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़े कथित अंतिम संस्कार मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बैरकपुर पुलिस प्रमुख की सराहना की है। गिरफ्तार आरोपियों में पानिहाटी के पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक निर्मल घोष भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक फुटबॉल टूर्नामेंट से इतर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दोनों आरोपियों को पड़ोसी राज्यों से गिरफ्तार किया गया है।
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