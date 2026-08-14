RG Kar Case: आरजी कर केस में गिरफ्तार निर्मल घोष पर हमला, पुलिस सुरक्षा में कोर्ट ले जाते समय भीड़ ने फेंके अंडे

शुक्रवार को आरोपियों को अदालत ले जाते समय पीड़िता के पिता भी खड़दह थाने में मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके चेहरे पर संतोष नजर आया। सूत्रों के अनुसार वह इस मामले में गोपनीय बयान दर्ज करा सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से अलग व्यवस्था किए जाने की भी संभावना है। आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक का शव मिलने के बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था। अब मामले से जुड़े नए आरोपों के आधार पर हुई गिरफ्तारियों ने जांच को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।