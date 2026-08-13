बंगाल भाजपा अध्यक्ष की गाड़ी तोड़ने का मामला, 6 साल पुराना केस फिर खुला, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक और नई शिकायत

पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिला। इसलिए अब नई शिकायत दर्ज कराई गई है। अभिजीत दास ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना किसी दबाव के जांच हो और जिनके नाम शिकायत में हैं, उनकी भूमिका साफ की जाए। अगर आरोप सही पाए गए तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो।