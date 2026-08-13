Ambikapur Liquor Factory Video: शहर में चल रही थी महुआ दारू की फैक्टरी, फोड़ी गई 8 भट्ठी, मिली 70 लीटर शराब और 480 किलो लाहन

अंबिकापुर। शहर के पटपरिया स्थित किराए के मकान में लंबे समय से महुआ शराब की फैक्टरी का संचालन किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम (Excise flying squad team) ने दबिश देकर 70 लीटर शराब व 480 किलो महुआ लाहन जब्त किया है। बाउंड्रीवाल के अंदर 8 भट्ठियों में शराब तैयार की जा रही थी। आबकारी उडऩदस्ता टीम ने सभी भट्ठियों व महुआ लहान को नष्ट कर दिया। वहीं शराब की फैक्टरी चला रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। टीम ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।