Central Jail Ambikapur: स्वतंत्रता दिवस से पहले जेल से 8 कैदी हुए स्वतंत्र, आंखें हुईं नम, मिली थी आजीवन कारावास की सजा

अंबिकापुर। सेंट्रल जेल अंबिकापुर (Central Jail Ambikapur) में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 8 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस से पहले रिहा किया गया। जेल में उनके अच्छे व्यवहार व आचरण की वजह से उन्हें रिहाई मिली है। जेल से रिहा होने के बाद सभी आठों कैदियों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा कि जाने-अनजाने में हमसे अपराध हो गया था। उसका प्रायश्चित हम जेल में रहकर कर रहे थे। अब अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाकी का बचा जीवन अच्छे से व्यतीत करेंगे। जेल से रिहा होने के दौरान जेल अधीक्षक ने उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र के अलावा पारिश्रमिक भी प्रदान किया गया। बता दें कि 14 अगस्त को 8 और कैदियों की रिहाई होनी है।