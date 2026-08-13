13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Surguja Unique Protest Video: सडक़ पर घूम रहे मवेशियों को हांकते हुए कलेक्टोरेट पहुंच गए लोग, बोले- अब कलेक्टर साहब जानें

Surguja Unique Protest: सडक़ पर जहां-तहां बैठे मवेशियों से परेशान ग्रामीणों ने किया अनोखा प्रदर्शन, कलेक्टोरेट परिसर में लगी गाय-बैलों की भीड़
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 13, 2026

Cattle in Surguja collectorate campus

Surguja Unique Protest, मवेशियों को लेकर कलेक्टोरेट परिसर में अनोखा प्रदर्शन (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर समेत गांव से होकर गुजरने वाली नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे सडक़ों पर जहां-तहां निराश्रित गाय-बैल जमावड़ा लगाए रहते हैं। कई बार सडक़ पर जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में वहां से गुजरने वाले बाइक सवारों से लेकर चारपहिया व भारी वाहन चालकों को संभलकर चलना पड़ता है। रात में ये मवेशी (Cattle on road) जानलेवा साबित होने लगते हैं। सडक़ पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते हैं और वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हादसे में वाहन चालक से लेकर मवेशियों तक की मौत हो जाती है। इसी बीच मवेशियों से परेशान शहर से लगे ग्राम भकुरा के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। वे सडक़ों पर बैठे मवेशियों को हांकते हुए कलेक्टोरेट पहुंच गए। उनका कहना है कि अब कलेक्टर साहब (Surguja Collector) जानें कि इन्हें कहां रखना है।

अंबिकापुर-रामानुजगंज नेशनल हाइवे पर शहर से लगे ग्राम परसा-भकुरा के लोग निराश्रित गाय-बैलों से परेशान हैं। मवेशी मालिक उन्हें जहां-तहां छोड़ देते हैं। परेशान ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। वे सडक़ पर खड़े और बैठे मवेशियों को हांकते हुए करीब 13 किलोमीटर दूर अंबिकापुर स्थित कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर (Surguja Collectorate) में सभी मवेशियों को घुसा दिया।

यह देख कलेक्टोरेट परिसर में आने वाले अधिकारी-कर्मचारी हैरान रह गए। फिलहाल परिसर में मवेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस संबंध में ग्राम पंचायत परसा के पूर्व सरपंच का कहना है कि हमारे गांव की सडक़ों पर ये मवेशी जहां-तहां बैठे रहते हैं। ऐसे में कई लोग सडक़ दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।

Unique protest by villagers: फसल चर जा रहे मवेशी

ग्रामीणों का कहना है कि ये मवेशी शहर के ही हैं। इन्हें निगम के लोग पकडक़र रात में हमारे गांव की ओर छोड़ देते हैं। ऐसे में मवेशी उनकी धान, मक्का समेत अन्य फसलों को चर जा रहे हैं। इससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से वे लोग मवेशियों को लेकर यहां आए हैं। अब कलेक्टर साहब (Surguja collector) जानें कि इनका क्या करना है।

मवेशी पालकों पर हो कार्रवाई

ग्रामीणों का कहना है कि वे मवेशियों को लेकर कलेक्टर के पास इसलिए भी आए हैं ताकि इन्हें उचित स्थान पर रखा जा सके, जहां इनके खान-पान व रहने की उचित व्यवस्था हो। उन्होंने ऐसे मवेशी मालिकों (Cattle owners) के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, जो इन्हें खुला छोड़ देते हैं।

Surguja News: छात्राएं रोती हुईं बोलीं- हॉस्टल की गार्ड हमसे धुलवाती है वर्दी, रात में करवाती है मालिश, देती है धमकी

ये भी पढ़ें
Hostel guard washed cloth and massage from girls

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Aug 2026 01:29 pm

Published on:

13 Aug 2026 01:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Surguja Unique Protest Video: सडक़ पर घूम रहे मवेशियों को हांकते हुए कलेक्टोरेट पहुंच गए लोग, बोले- अब कलेक्टर साहब जानें

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bear Attack in Surguja: जंगल में खुखड़ी लेने गए ग्रामीण को भालू ने नोंच डाला, रायपुर ले जाते समय मौत, दूसरा घायल

Villager died in bear attack
अंबिकापुर

Ambikapur Road News: सरगुजा सांसद ने दिल्ली से मोबाइल पर भेजा वीडियो, फिर फेसबुक पर भी लिखा, भागते पहुंचे कलेक्टर

Surguja MP sent a video to collector
अंबिकापुर

Girl Commits Suicide: सीजीपीएसी की तैयारी करने अंबिकापुर आई युवती ने किया सुसाइड, दूसरी छात्रा ने मकान मालिक को बताया

Girl student committed suicide in Ambikapur
अंबिकापुर

Surguja Hostel News: हॉस्टल की छात्राओं से रात में मसाज कराने वाली गार्ड की हुई छुट्टी, धुलवाती थी वर्दी, देती थी धमकी

Massage from hostel girls by guard
अंबिकापुर

Ambikapur निगम की सामान्य सभा में महापौर मंजूषा भगत के वायरल ऑडियो पर मचा घमासान, विपक्ष ने किया बहिष्कार

Ambikapur Nigam General Body Assembly
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.