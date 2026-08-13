Surguja Sky Lightning: आसमानी आफत से 2 महिला समेत 3 की मौत, एक रुपए निकालने जा रहा था बैंक तो 2 थीं खेत में

अंबिकापुर/बतौली/भैयाथान। सरगुजा व सूरजपुर जिले में 3 अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली (Sky lightning) गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। इनमें एक वृद्ध महिला बैंक से रुपए निकालने जा रही थी, दूसरी खेत में रोपा लगा रही थी तो तीसरी खेत में घास उखाड़ रही थी। इसी बीच यह हादसा हो गया। हादसे में महिलाओं की मौत से उनके परिजन में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि बारिश के सीजन में सरगुजा संभाग में आकाशीय बिजली गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस सीजन अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।