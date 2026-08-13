Rahul Gandhi On RSS: राहुल गांधी ने क्यों कही आरएसएस को सपोर्ट करने की बात? बोले-अगर ऐसा हुआ तो मैं उनकी रक्षा करूंगा

Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली के मावलंकर हॉल में आयोजित रचनात्मक कांग्रेस कन्वेंशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर बड़ा बयान दिया। सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर कभी RSS की अभिव्यक्ति को देश से बाहर करने की कोशिश हुई तो वह उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि संघ को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में हर व्यक्ति और संगठन को अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए और किसी की अभिव्यक्ति को दबाया नहीं जाना चाहिए।