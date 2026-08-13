चाणक्य-सरदार पटेल कहे जाने वाले अमित शाह कहां गायब हैं? संसद में दाखिल नहीं हो सके’, राहुल गांधी ने फिर बोला हमला

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा- अगर आप जंतर-मंतर पर हो रही घटनाओं को देखें, तो छात्र अपनी बात रखना चाहते थे। वे तकलीफ में थे और अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। उन्होंने आगे कहा- सरकार कहती है कि हम जंतर-मंतर पर व्यवस्था बनाए रखेंगे, लेकिन आप अपनी बात नहीं रख सकते।