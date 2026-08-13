संसद में विपक्ष की 5 बड़ी जीतें, मोदी सरकार के ये प्रस्ताव नहीं हो सके पारित; कांग्रेस ने गिनाईं उपलब्धियां

Parliament Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया है। इस बार मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सत्र के समापन के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि विपक्षी एकजुटता के चलते सरकार अपने कई अहम प्रस्तावों को पास नहीं करा पाई।