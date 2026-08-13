13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

संसद में विपक्ष की 5 बड़ी जीतें, मोदी सरकार के ये प्रस्ताव नहीं हो सके पारित; कांग्रेस ने गिनाईं उपलब्धियां

Parliament Monsoon Session 2026: मानसून सत्र हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच समाप्त हुआ। कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता को अपनी सफलता बताते हुए कई प्रस्तावों को रोकने का दावा किया, जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर सदन बाधित करने का आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Aug 13, 2026

Modi Government Opposition Pressure

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया (Photo-IANS)

Parliament Monsoon Session 2026: संसद का मानसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया है। इस बार मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सत्र के समापन के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि विपक्षी एकजुटता के चलते सरकार अपने कई अहम प्रस्तावों को पास नहीं करा पाई। 

कांग्रेस ने गिनाई उपलब्धियां

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष की पांच पड़ी सफलताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विरोध के कारण सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, गिरफ्तार होने के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद से हटाने से जुड़े संवैधानिक संशोधन, FCRA विधेयक और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को आगे नहीं बढ़ा सकी।

दवाब में रही मोदी सरकार- कांग्रेस

इस दौरान कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस पूरे सत्र में मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद में मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों नेता सत्र के दौरान अधिकांश समय संसद से दूर रहे और अंतिम दिन ही सदन में दिखाई दिए।

बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को किया खारिज

हालांकि, बीजेपी ने कांग्रेस के इन दावों को खारिज कर दिया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष ने लगातार अपनी मांगें बदलीं और सदन की कार्यवाही को बाधित किया। पार्टी ने कांग्रेस के सफलता वाले दावे को राजनीतिक प्रचार करार देते हुए कहा कि संसद में कामकाज प्रभावित करने की जिम्मेदारी विपक्ष की है।

राहुल गांधी पर साधा निशाना

मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद का पूरा मानसून सत्र उस व्यक्ति के अहंकार, गैर-जिम्मेदाराना रवैये, खुद को विशेष अधिकार प्राप्त समझने की भावना और पूरी तरह अनुशासनहीनता की बलि चढ़ गया, जिसे विपक्ष का नेता कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी बहन के साथ बिना अनुमति प्रधानमंत्री आवास के गेट पर जाकर बैठ गए। राहुल गांधी के पिता, दादी और परदादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसलिए उन्हें यह पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का आवास कितना महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान है।

TMC का PM मोदी और अमित शाह पर हमला, कहा- पूरे मानसून सत्र में संसद का किया अपमान

ये भी पढ़ें
Sagarika Ghose Modi Shah

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2026 05:37 pm

Published on:

13 Aug 2026 05:37 pm

Hindi News / National News / संसद में विपक्ष की 5 बड़ी जीतें, मोदी सरकार के ये प्रस्ताव नहीं हो सके पारित; कांग्रेस ने गिनाईं उपलब्धियां

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

​​​​​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ‘कटहल किंग’, 12 मिनट की मुलाकात में खेती से बाजार तक हुई चर्चा

Jackfruit King Mithilesh Desai
मुंबई

आरजी कर केस: ‘निर्मल घोष के बाद सोमनाथ को भी गिरफ्तार करें’, अग्निमित्रा पॉल की मांग

Agnimitra Paul on Nirmal Ghosh Arrest, Nirmal Ghosh News, Somnath Dey, Somnath Dey News, Agnimitra Paul, Agnimitra Paul News, RG Kar Case, RG Kar Hospital Case,
राष्ट्रीय

नेताजी पर विवादित बयान से बंगाल भाजपा में सियासी घमासान, BJP सांसद अनंत महाराज से सरकार ने छीना ‘बंग विभूषण

Netaji Controversy
राष्ट्रीय

कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में मृत मिली नर्स, शौचालय का दरवाजा तोड़ा तो फर्श पर मिली अचेत

nurse found dead in kolkata
राष्ट्रीय

सुखबीर बादल पर हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पत्नी हरसिमरत कौर से फोन पर की बात, अकाली दल ने पंजाब सरकार को घेरा

Sukhbir Badal Attacked news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.