सुखबीर बादल पर हमले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पत्नी हरसिमरत कौर से फोन पर की बात, अकाली दल ने पंजाब सरकार को घेरा

अकाली दल नेता दलजीत सिंह चीमा ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर घटना है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले श्री दरबार साहिब, अमृतसर के सामने भी सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला हुआ था। चीमा ने कहा कि उस घटना की अगर सही तरीके से जांच हुई होती और पंजाब सरकार ने उसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया होता, तो नांदेड़ में आज हुआ हमला शायद टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे कौन है और क्या कोई साजिश थी, इसकी जांच जरूरी है।