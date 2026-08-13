सुखबीर बादल पर हमला करने वाला निहंग कौन था? सामने आई हमलावर से जुड़ी अहम जानकारी

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हमला करने वाला व्यक्ति नीले रंग की निहंग पोशाक में था और उसकी उम्र करीब 60-65 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। सुरक्षा में तैनात जवानों ने हमलावर को तुरंत काबू में कर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है।