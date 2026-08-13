कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में मृत मिली नर्स, शौचालय का दरवाजा तोड़ा तो फर्श पर मिली अचेत

कोलकाता। नीलरतन सरकार (एनआरएस) अस्पताल में एक नर्स का शव बरामद किया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, नर्स स्त्री रोग विभाग के एचडीयू में ड्यूटी पर थीं। रात में कुछ समय बाद जब अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें कार्यस्थल पर नहीं देखा, तो उनकी तलाश शुरू की गई। इसके बाद एचडीयू के शौचालय से उनका शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी ने गुरुवार सुबह अस्पताल का दौरा किया और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से जानकारी ली।