Jhunjhunu Accident : बहन ने फोन किया तो बोला- खाना डाल दो, पांच मिनट में आ रहा हूं…लेकिन भाई फिर कभी घर नहीं लौटा

झुंझुनूं। रात के करीब दस बजे थे। रोज की तरह काम खत्म कर सुभाष पुत्र महिपाल झुंझुनूं से अपने गांव हंसलसर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी बहन ईश्वंता का फोन आया। बहन ने पूछा तो सुभाष ने सहजता से कहा-पांच मिनट और लगेंगे, मेरा खाना थाली में डाल दो…। बहन ने भाई के लिए खाना डाल दिया और इंतजार करते-करते सो गई। उसे क्या पता था कि यह भाई से उसकी आखिरी बातचीत होगी। कुछ देर बाद पुलिस का फोन आया और हादसे की सूचना मिली तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के पास बाइक सवार सुभाष और प्रदीप राव को एक कैंपर ने कुचल दिया था। प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल सुभाष ने झुंझुनूं से सीकर ले जाते समय दम तोड़ दिया।