Rajasthan: सेना के जवान की पार्थिव देह देख बिलख पड़ी मां-बहन और पत्नी, 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि; हर आंख हुई नम

झुंझुनूं-चिड़ावा स्टेट हाईवे पर बगड़ तिराहा बस स्टैंड के निकट मंगलवार आधी रात हुए भीषण सड़क हादसे में सेना के जेसीओ सहित दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि कार पेड़ से टकराने के बाद पलटी खाते हुए बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों युवक अंदर फंस गए। पुलिस को उन्हें बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन की सहायता लेनी पड़ी। पुलिस के अनुसार मंगलवार रात गश्त के दौरान तिराहा बस स्टैंड के पास एक कार पेड़ से टकराई हुई दिखाई दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि वाहन में सवार चारों युवक बुरी तरह फंसे हुए है।