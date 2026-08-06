6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

15 साल में जमा किए 786 नंबर के 853 नोट, अब उसी रकम से पत्नी संग हज यात्रा पर जाएंगे राजस्थान के आसिफ खान

Haj Yatra From 786 Number Notes: राजस्थान के मोहम्मद आसिफ खान ने 15 वर्षों तक 786 नंबर वाले 853 नोट सहेजकर 3.72 लाख रुपए से अधिक की रकम जुटाई। अब वे अपनी पत्नी नाजनीन खान के साथ इसी राशि से हज यात्रा पर जाएंगे।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

image

हर्षित जैन

Aug 06, 2026

786 Number Notes

786 अंक के नोट और इनसेट में मोहम्मद आसिफ खान का फोटो: पत्रिका

आम इंसान के लिए नोट महज लेन-देन का जरिया होते हैं लेकिन राजस्थान के जयपुर जिले के बाबू का टीबा निवासी मोहम्मद आसिफ खान के लिए यही नोट 15 साल की आस्था, सब्र और अल्लाह पर अटूट विश्वास की दास्तान बन गए। वर्ष 2011 में शुरू हुआ उनका एक छोटा-सा संकल्प अब अमली जामा पहन चुका है। उन्होंने 786 नंबर वाले नोटों को सहेजकर अपनी हज यात्रा के लिए 3.72 लाख रुपए से अधिक की रकम जमा की है। अब वे अपनी पत्नी नाजनीन खान के साथ इन्हीं विशेष नोटों के जरिए हज यात्रा पर रवाना होंगे। आसिफ खान का कहना है कि हर बार जब उन्हें 786 नंबर वाला कोई नोट मिलता था, तो वे उसे खर्च करने के बजाय अलग सुरक्षित रख देते थे।

नोटों की कीमत 3.72 लाख

हाजी मोहम्मद आसिफ खान ने पिछले 15 वर्ष में '786' नंबर वाले कुल 853 नोट एकत्र किए, जिनकी कुल कीमत 3,72,845 रुपए है। इसमें 500 रुपए के 716 नोट, 200 रुपए के 30, 100 रुपए के 84, 50 रुपए के 5, 20 रुपए के 3, 10 रुपए के 12 और 5 रुपए के 3 नोट शामिल हैं। वर्षों के सब्र और मेहनत से जुटाए गए इन नोटों को उन्होंने हज यात्रा के लिए महफूज़ रखा। उनके परिवार के सदस्य भी इस संकल्प में उनका साथ देते रहे और जब भी 786 नंबर का नोट मिलता, उसे संग्रह में शामिल कर दिया जाता था।

इस्लाम में 786 अंक का विशेष महत्व

राजस्थान स्टेट हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि मुस्लिम समाज में 786 के अंक को विशेष धार्मिक महत्व के साथ देखा जाता है। इसी आस्था से प्रेरित होकर आसिफ खान ने इस संग्रह की शुरुआत की थी। उनके मुताबिक यह सिर्फ कागजी नोटों का संग्रह नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और सब्र का जिंदा सबूत है। आसिफ खान का कहना है कि 'हज' हर मुसलमान की जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा होती है। इस मुकद्दस सफर को खास बनाने के लिए उन्होंने बरसों से '786' के नोटों को सहेज कर रखा। धीरे-धीरे यह रकम इतनी हो गई कि हज का पूरा खर्च इसी से पूरा हो जाएगा। इस अनूठी पहल की खबर फैलते ही राजस्थान हज ट्रेनर्स रिलीफ फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और समाजजन ने इस जोड़े को हज यात्रा के लिए मुबारकबाद दी है।

Asaram News: उम्रकैद की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से पहली पैरोल, अब 20 दिन जेल से बाहर रहेगा

ये भी पढ़ें
Asaram Granted 20-Day Parole

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 07:41 am

Published on:

06 Aug 2026 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 15 साल में जमा किए 786 नंबर के 853 नोट, अब उसी रकम से पत्नी संग हज यात्रा पर जाएंगे राजस्थान के आसिफ खान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Housing Policy: राजस्थान में लागू होगी नई जन आवास नीति, भजनलाल सरकार बदलेगी वर्षों पुरानी परंपरा!

CM Bhajan Lal Sharma
जयपुर

Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट से बंद पड़ी खदान का सौदा कर 51 लाख की ठगी, जयपुर में बाप-बेटा और बेटी गिरफ्तार

Deal for closed mine from Supreme Court
जयपुर

लाड़पुरा के ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Rajasthan
जयपुर

निवारिया में रात्रि चौपाल, 15 परिवादों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश

Rajasthan
जयपुर

पालिका चुनाव की तैयारियां तेज, 35 मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

Rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.