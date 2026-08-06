Rajasthan Housing Policy: राजस्थान में लागू होगी नई जन आवास नीति, भजनलाल सरकार बदलेगी वर्षों पुरानी परंपरा!

इधर, राजधानी जयपुर में डीएलसी दरें बढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि नई दरों से जमीन, मकान की खरीद, रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी और बैंक ऋण महंगे होंगे। जिससे मध्यम वर्ग, युवाओं और आम परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। खाचरियावास ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के दौर में सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन लगातार करों और शुल्कों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि डीएलसी दरों में की गई बढ़ोतरी तुरंत वापस ली जाए। ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस जनता के साथ सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी।