नेताजी पर विवादित बयान से बंगाल भाजपा में सियासी घमासान, BJP सांसद अनंत महाराज से सरकार ने छीना ‘बंग विभूषण

भाजपा के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय को 21 फरवरी 2026 को दिया गया 'बंग विभूषण' सम्मान वापस ले लिया गया । राज्यसभा सांसद नगेंद्रनाथ राय उर्फ अनंत महाराज पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की भूमिका पर सवाल उठाने का आरोप है। सांसद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कथित तौर पर 'युद्ध अपराधी' बताया था। उनके विवादित और अपमानजनक बयान के बाद, चारों तरफ से आलोचना झेल रही पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह बड़ा कदम उठाया है।