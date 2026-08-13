आरजी कर केस: ‘निर्मल घोष के बाद सोमनाथ को भी गिरफ्तार करें’, अग्निमित्रा पॉल की मांग

Agnimitra Paul on Nirmal Ghosh Arrest: आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला डॉक्टर की मौत के मामले में पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने एक और गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अग्निमित्रा ने आरोप लगाया कि घटना के दिन सोमनाथ पीड़ित परिवार के साथ था और मृतका की मां को बोलने नहीं दे रहा था।