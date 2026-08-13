बिहार: हाथों ने साथ छोड़ा तो पैरों को बनाया कलम, 13 साल की लक्ष्मी ने हौसले से बदली अपनी कहानी

डॉ. भारद्वाज ने आगे बताया कि लक्ष्मी के पास यूडीआईडी कार्ड पहले से होने के कारण अब उसे अन्य सरकारी सहायता और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना आसान होगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के उच्च अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि उसे जल्द ही आवश्यक उपकरण व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। बता दें कि दिव्यांगजनों के लिए 'यूडीआईडी' कार्ड केंद्र सरकार की एक पारदर्शी पहल है, जिससे देश भर के दिव्यांगों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाता है।