Raipur: राहुल गांधी पर गृहमंत्री ने लगाया अराजकता फैलाने का आरोप

डिप्टी सीएम शर्मा ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में 11 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी बार-बार मुद्दे उठाते रहते हैं, चाहे वो एसआईआर का मामला हो या नीट (NEET) परीक्षा का।