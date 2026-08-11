शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! प्राचार्य प्रमोशन के बाद अब मिलेगी नई पोस्टिंग, 17 अगस्त को होगी काउंसलिंग

DPI ने काउंसलिंग से जुड़ी सूची में किसी तरह की आपत्ति होने पर उसके निराकरण के लिए भी समय तय किया है। यदि किसी व्यक्ति को काउंसलिंग की सूची या रिक्त पदों की सूची को लेकर कोई आपत्ति है, तो संबंधित अधिकारी उसका परीक्षण करेंगे। आदेश के मुताबिक आपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और पूरी जानकारी को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से 13 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे तक लोक शिक्षण संचालनालय के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। काउंसलिंग की तारीख तय होने के बाद अब पदोन्नत प्राचार्यों की पोस्टिंग प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। 17 अगस्त को काउंसलिंग पूरी होने के बाद पदोन्नति-सह-पदस्थापना आदेश जारी किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।