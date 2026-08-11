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झारखंड मुद्दे पर विपक्ष को घेरने निकला NDA, मार्च में छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल भी हुए शामिल

Parliament March: झारखंड छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर NDA सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकालकर राहुल गांधी और विपक्ष को घेरा। मार्च में छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी नजर आए।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Aug 11, 2026

Jharkhand Student Protest

NDA के मार्च में नजर आए छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल भी (photo source- Patrika)

Jharkhand Student Protest: झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर मंगलवार को संसद परिसर में सियासी हलचल देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन और विपक्ष के विरोध में NDA सांसदों ने संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया। इस मार्च में छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे अन्य NDA सांसदों के साथ मार्च करते नजर आ रहे हैं।

NDA सांसदों ने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष और खास तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। सांसदों ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में चर्चा नहीं होने दे रहा है, जबकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।

Brijmohan Agrawal: बृजमोहन अग्रवाल भी मार्च में शामिल

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी NDA के इस मार्च का हिस्सा बने। संसद परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान वे अन्य भाजपा और NDA सांसदों के साथ नजर आए। छत्तीसगढ़ से जुड़े राजनीतिक नजरिए से यह मार्च इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय नजर आते रहे हैं। इस बार झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर NDA के विरोध प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी ने छत्तीसगढ़ का एंगल जोड़ दिया।

राहुल गांधी पर NDA सांसदों का हमला

मार्च के दौरान भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी चर्चा नहीं होने दे रहे हैं और बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में NDA सांसदों ने मार्च किया है।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने झारखंड में छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। उनका कहना था कि सरकार गृह मंत्री के जवाब के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में चर्चा से पीछे हट रहा है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया और कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने की बात आने पर विपक्ष पीछे हट जाता है।

‘झारखंड में पुलिस कार्रवाई पर चुप क्यों?’

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने भी झारखंड सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष चुप है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ संसद में हंगामा किया जा रहा है, वहीं झारखंड में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर चुप्पी साधी जा रही है।

चिराग पासवान ने कहा- विपक्ष बदल रहा है मुद्दा

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है तो विपक्ष अपना मुद्दा बदल देता है। कभी एक मुद्दे पर जवाब मांगा जाता है तो कभी दूसरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाता है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष और राहुल गांधी की इस प्रवृत्ति से संसद के कामकाज को नुकसान हो रहा है।

बांसुरी स्वराज ने भी राहुल गांधी को घेरा

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि झारखंड में छात्र जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र सिर्फ बयान नहीं चाहते, बल्कि कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस झारखंड की सरकार में भागीदार है और ऐसे में वहां छात्रों के साथ हुई कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

NDA Protest: भाजपा सांसदों ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए उन्हें छात्रों के साथ खड़े होने की नसीहत दी। वहीं भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने झारखंड में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उनके साथ हिंसा हुई और इसे लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए।

छत्तीसगढ़ के लिए क्यों अहम है यह खबर?

झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर संसद में हुए इस राजनीतिक प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मौजूदगी ने प्रदेश का राजनीतिक एंगल भी जोड़ दिया है। NDA के मार्च में उनकी भागीदारी का वीडियो सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा हो रही है। फिलहाल झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं।

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Updated on:

11 Aug 2026 01:47 pm

Published on:

11 Aug 2026 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / झारखंड मुद्दे पर विपक्ष को घेरने निकला NDA, मार्च में छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल भी हुए शामिल

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