झारखंड मुद्दे पर विपक्ष को घेरने निकला NDA, मार्च में छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल भी हुए शामिल

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी NDA के इस मार्च का हिस्सा बने। संसद परिसर में हुए प्रदर्शन के दौरान वे अन्य भाजपा और NDA सांसदों के साथ नजर आए। छत्तीसगढ़ से जुड़े राजनीतिक नजरिए से यह मार्च इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय नजर आते रहे हैं। इस बार झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर NDA के विरोध प्रदर्शन में उनकी मौजूदगी ने छत्तीसगढ़ का एंगल जोड़ दिया।