छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को लेकर रेलवे अलर्ट, स्टेशन पर 24 घंटे तैनात रहेंगे RPF-GRP के जवान

सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्टेशन में अलग-अलग शिफ्ट में अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी में होंगे। सुबह, दोपहर और रात में अलग-अलग टीम ट्रेनों के अंदर और प्लेटफॉर्म पर गश्त करेगी। स्टेशन मास्टर और वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना देनी होगी। (Independence Day security arrangements) साथ ही रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि सफर के दौरान अपना सामान खुद देखें और कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखे तो तुरंत आरपीएफ व हेल्पलाइन 139 या नजदीकी पुलिस को सूचना दें।