11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh Teachers job: TET अनिवार्य नहीं, 1654 पदों पर कृषि शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी

Chhattisgarh Job: कृषि शिक्षकों के 1654 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस भर्ती में अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिली है। लोक शिक्षण संचालनालय ने टीईटी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है..
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Aug 11, 2026

CG Vyapam Teacher Vacancy 2026, Govt Jobs 2026

प्रतीकात्मक फोटो

CG Govt Job: अनुराग सिंह. लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत शिक्षक पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, शिक्षक ई संवर्ग के 868 और टी संवर्ग के 786 यानी कुल 1654 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी 2 सितंबर, शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Chhattisgarh Job: केवल बीएड अनिवार्य है टीईटी नहीं

आवेदन प्रक्रिया में खास बात यह है कि शिक्षक पदों के लिए बीएड के साथ टीईटी अनिवार्य है लेकिन कृषि शिक्षकों के लिए यह अनिवार्यता नहीं रखी गई है। कृषि शिक्षकों के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए केवल बीएड अनिवार्य है टीईटी नहीं। निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षक कृषि की पदस्थापना हायर सेकंडरी विद्यालयों में की जाती है इसलिए बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा लेकिन टीईटी उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं है। साथ ही शिक्षक पद के अभ्यर्थी विज्ञापित पदों में से किसी एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकते हैं।

बिलासपुर में सबसे ज्यादा पद

नोटिफिकेशन के अनुसार, शिक्षक ई संवर्ग में कुल 868 और टी संवर्ग में 786 पदों पर भर्ती की जाएगी। ई संवर्ग में रायपुर संभाग में 209, सरगुजा में 40, बिलासपुर में 270, दुर्ग में 354 पद है। वहीं टी संवर्ग में सरगुजा संभाग में में 265, बिलासपुर में 130, रायपुुर में 56, दुर्ग में 50, बस्तर में 285 शिक्षकों के पद है। विषय वार शिक्षकों की बात की जाए तो ई संवर्ग में हिन्दी विषय के 109, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 319, गणित के 135, सामाजिक विज्ञान के 150 और कृषि के 5 शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे ही टी संवर्ग में हिन्दी विषय के 141, संस्कृत के 150, अंग्रेजी के 185, गणित के 115, सामाजिक विज्ञान के 100 और कृषि के 95 पदों पर भर्ती होगी।

जाने क्या है योग्यता

Chhattisgarh Job: शिक्षक पदों के लिए आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक व बीएड में एक वर्षीय स्नातक या 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व चार वर्षीय बीएएड, बीएससीएड, बीएड हो, या 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक व बीएड विशेष शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक के साथ ही टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण तिथियां :

ऑनलाइन आवेदन : 2 सितंबर, शाम 5 बजे तक
आवेदन में त्रुटि सुधार : 3 से 5 सितंबर ,शाम 5 बजे तक

प्रवेश पत्र संभावित : 19 अक्टूबर
परीक्षा संभावित : 25 अक्टूबर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 10:44 am

Published on:

11 Aug 2026 10:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Teachers job: TET अनिवार्य नहीं, 1654 पदों पर कृषि शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

3400 करोड़ के शराब घोटाले में कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार, EOW-ACB में सरेंडर के बाद ED का बड़ा एक्शन

Ramgopal Agrawal Arrested
रायपुर

झारखंड मुद्दे पर विपक्ष को घेरने निकला NDA, मार्च में छत्तीसगढ़ के बृजमोहन अग्रवाल भी हुए शामिल

Jharkhand Student Protest
रायपुर

Road Closed: रायपुर में 12 अगस्त को 9 घंटे बंद रहेगा ये सड़क मार्ग, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

Raipur Road Closed
रायपुर

CG Employment Office: नौकरी दिलाने वाले दफ्तर में ही 178 पद खाली, रोजगार व्यवस्था पर उठे सवाल

Chhattisgarh Employment Office
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को लेकर रेलवे अलर्ट, स्टेशन पर 24 घंटे तैनात रहेंगे RPF-GRP के जवान

Independence Day Railway Security
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.