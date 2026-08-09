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CG Promotion News: शिक्षा विभाग में प्रमोशन को लेकर बड़ा अपडेट, 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी, DPI ने नोडल अधिकारी किए नियुक्त

Teacher Promotion 2026: छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर प्रमोशन प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी होगी। DPI ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और 10 अगस्त को समीक्षा बैठक के निर्देश दिए हैं।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Aug 09, 2026

Chhattisgarh teachers transfer list

प्रतीकात्मक तस्वीर

Chhattisgarh Teacher Promotion: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग के विभिन्न लिपिकीय, अलिपिकीय, शैक्षणिक और प्रशासनिक संवर्गों में प्रमोशन की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित प्रक्रिया 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूरी की जानी है।

10 अगस्त को होगी पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा

पदोन्नति की प्रगति और इससे जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी। बैठक में संभाग और जिला स्तर पर चल रही पदोन्नति प्रक्रिया की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। DPI ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पदोन्नति से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियों और पहले मांगे गए विवरण के साथ शामिल हों। बैठक में यह भी देखा जाएगा कि किन संवर्गों में कितने पद रिक्त हैं और निर्धारित समय-सीमा में प्रमोशन की कार्रवाई किस स्तर तक पहुंची है।

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर भी जोर

बैठक के प्रमुख एजेंडे में संभाग और जिला स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी जानकारी DPI को उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा अलग-अलग संवर्गों में पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्त पदों का पूरा ब्योरा भी मांगा गया है। अधिकारियों से यह जानकारी भी ली जाएगी कि संबंधित संवर्गों में पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ रही है या नहीं। DPI ने सभी स्तरों पर प्रक्रिया की नियमित निगरानी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

भर्ती नियम 2026 और न्यायालय के निर्देशों पर चर्चा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सेवा भर्ती नियम 2026 के प्रावधानों के साथ-साथ पदोन्नति से जुड़े मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी।

इसके अलावा स्वामी आत्मानंद और विवेकानंद स्कूलों में रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को इन स्कूलों से जुड़े रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

विवेकानंद स्कूलों के अधोसंरचना प्रस्तावों की भी होगी समीक्षा

बैठक का एजेंडा केवल पदोन्नति तक सीमित नहीं है। इसमें विवेकानंद विद्यालयों में अधोसंरचना विकास से संबंधित प्रस्तावों की जानकारी पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही आरटीई से जुड़े कार्यों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति और उसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा नवनियुक्त प्राचार्यों से संबंधित जानकारी तथा ई एवं टी संवर्ग की वरिष्ठता से जुड़े विषय भी बैठक में रखे जाएंगे।

15 अगस्त तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

स्कूल शिक्षा विभाग में वर्तमान में लागू सेवा भर्ती नियमों के तहत विभिन्न संवर्गों और स्तरों पर पदोन्नति की कार्रवाई चल रही है। DPI ने संभाग और जिला स्तर के अधिकारियों से रिक्त पदों सहित पदोन्नति से जुड़ी आवश्यक जानकारियां पहले ही मांगी हैं।

अब 10 अगस्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरी प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर पदोन्नति की कार्रवाई को तय समय-सीमा में आगे बढ़ाया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि विभिन्न पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए।

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Updated on:

09 Aug 2026 03:21 pm

Published on:

09 Aug 2026 03:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Promotion News: शिक्षा विभाग में प्रमोशन को लेकर बड़ा अपडेट, 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी, DPI ने नोडल अधिकारी किए नियुक्त

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