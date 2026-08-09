CG Promotion News: शिक्षा विभाग में प्रमोशन को लेकर बड़ा अपडेट, 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी, DPI ने नोडल अधिकारी किए नियुक्त

पदोन्नति की प्रगति और इससे जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए 10 अगस्त को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाएगी। बैठक में संभाग और जिला स्तर पर चल रही पदोन्नति प्रक्रिया की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। DPI ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पदोन्नति से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियों और पहले मांगे गए विवरण के साथ शामिल हों। बैठक में यह भी देखा जाएगा कि किन संवर्गों में कितने पद रिक्त हैं और निर्धारित समय-सीमा में प्रमोशन की कार्रवाई किस स्तर तक पहुंची है।