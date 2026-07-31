हजारों शिक्षक पदोन्नति के इंतजार में, 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की मांग, जगदलपुर में डीईओ को सौंपा ज्ञापन

एसोसिएशन ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने पहले 30 जून 2026 तक सभी पदोन्नतियां पूरी करने के निर्देश जारी किए थे। बाद में समय-सीमा बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दी गई, लेकिन अब तक अधिकांश जिलों में न तो अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है और न ही पदोन्नति की कोई स्पष्ट समय-सारिणी जारी की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि समय रहते प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो हजारों शिक्षकों को अनावश्यक रूप से पदोन्नति और उससे मिलने वाले आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ेगा।