बस्तर के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! सेना में अलग रेजिमेंट बनाने की मांग पर केंद्र का सकारात्मक संकेत

प्रस्ताव में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और बस्तर बटालियन की बड़ी सफलताओं को मुख्य आधार बनाया गया है। स्थानीय युवाओं को जोड़कर बनाई गई इन इकाइयों ने नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े और निर्णायक अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। बस्तर का इतिहास हमेशा से संघर्ष और देशप्रेमी वीरता से भरा रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए 11 प्रमुख संग्रामों में से 7 अकेले बस्तर की धरती पर लड़े गए थे। वर्तमान में भी यहां के युवा अग्निवीर योजना के अलावा राजपूत, गढ़वाल और डोगरा रेजिमेंट जैसी सैन्य इकाइयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।