CG News: गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, दुर्ग-बिलासपुर में कमिश्नरी सिस्टम जल्द

CG News: राजधानी के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर जिले में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जल्द लागू होगा। सोमवार को भिलाई में राष्ट्रीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में होने पहुंचे डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह बात कही। इसके लागू होने पर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था में कसावट आएगी।