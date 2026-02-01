CG Vidhansabha: विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत, विधानसभा में लखमा को मंत्री नेता, किरण, अजय व धर्मजीत ने गले लगाया

CG Vidhansabha: विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई। इसमें जमानत पर रिहा पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हुए। सत्र के दौरान जब राज्यपाल का इंतजार हो रहा था, उस बीच लखमा ने सत्ता पक्ष के विधायकों से मुलाकात की। मंत्री रामविचार नेताम, विधायक अजय चंद्राकर, किरण सिंह देव, धर्मजीत ने लखमा को गले लगाया। लखमा ने सदन में सत्ता पक्ष के अन्य विधायकों से भी मुलाकात की।