रायपुर

CG News: डी.टी.पी. ऑपरेटर व ग्राफिक्स आर्ट डिजाईनर के रिक्त पदों पर भर्ती, इस दिन होगी परीक्षा

रायपुर

Love Sonkar

Feb 23, 2026

CG News: डी.टी.पी. ऑपरेटर व ग्राफिक्स आर्ट डिजाईनर के रिक्त पदों पर भर्ती, इस दिन होगी परीक्षा

CG News: मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत समूह 3 डी.टी.पी. ऑपरेटर व ग्राफिक्स आर्ट डिजाईनर के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर िदया गया है। व्यापम की ओर से परीक्षा का आयोजन 1 मार्च को किया जाएगा।

परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक होगी। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के संबंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 07712972780 या 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा में जाने से पहले परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जरुर पढ़ें।

Published on:

23 Feb 2026 10:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: डी.टी.पी. ऑपरेटर व ग्राफिक्स आर्ट डिजाईनर के रिक्त पदों पर भर्ती, इस दिन होगी परीक्षा

रायपुर

CG News: प्रदेश के उपार्जन केंद्रों में अब भी 49 लाख मीट्रिक टन धान, मौसम की झेल रहे मार

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी की अंतिम तिथि समाप्त, छत्तीसगढ़ के 2.41 लाख किसान नहीं बेच सके धान
रायपुर

CG News: गृहमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, दुर्ग-बिलासपुर में कमिश्नरी सिस्टम जल्द

रायपुर

CG Vidhansabha: विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत, विधानसभा में लखमा को मंत्री नेता, किरण, अजय व धर्मजीत ने गले लगाया

छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत आज, 24 फरवरी को पेश होगा बजट, कई मुद्दों पर घिरेगी सरकार(phot0-patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के 194 निकायों में बड़ी संख्या में रिक्त हैं पद, जल्द होगी भर्ती

CG News: छत्तीसगढ़ के 194 निकायों में बड़ी संख्या में रिक्त हैं पद, जल्द होगी भर्ती
रायपुर

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश, मुख्यमंत्री साय बोले- जनकल्याणकारी नीतियों से मजबूत हो रही प्रदेश की अर्थव्यवस्था

Raipur
रायपुर
