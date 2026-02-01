CG News: डी.टी.पी. ऑपरेटर व ग्राफिक्स आर्ट डिजाईनर के रिक्त पदों पर भर्ती, इस दिन होगी परीक्षा

परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक होगी। अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के संबंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 07712972780 या 8269801982 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा में जाने से पहले परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जरुर पढ़ें।