CG News: प्रदेश के उपार्जन केंद्रों में अब भी 49 लाख मीट्रिक टन धान, मौसम की झेल रहे मार

दरअसल छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सरकार ने धान खरीदी की घोषणा की थीं। इस तिथि तक भी लाखों किसान अपना धान नहीं बेच पाए ते, इसके कारण सरकार की ओर से फिर दो दिन धान की खरीदी बढ़ाई गई। जिसमें कुल 14104365.58 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। वहीं सोमवार को बेमौसम बारिश की मार का भी असर धान में देखने को मिला।