Road Accident: हत्यारे ट्रक की सड़ी थी बॉडी, झटका लगते ही कार पर गिरी, खड़े हुए सवाल

नरदहा में डीपीएस के सामने हुए भीषण सड़क हादसे ने सिर्फ तीन लोगों की जान नहीं ली बल्कि, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धान से भरा 10 साल पुराना ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया। जिससे कार धान के बोरों के नीचे पूरी तरह दब गई और तीन लोगों की मौत हो गई। पत्रिका ने अपनी पड़ताल में पाया कि जिस ट्रक ने तीन जिंदगियां छीन ली, उसकी बॉडी लोहे की नहीं बल्कि लकड़ी की चेचिस पर तैयार की गई थी। ऊपर से ओवरलोड धान का वजन। लकड़ी की बॉडी को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलना भी सवालों के घेरे में है।