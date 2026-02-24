24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Road Accident: हत्यारे ट्रक की सड़ी थी बॉडी, झटका लगते ही कार पर गिरी, खड़े हुए सवाल

नरदहा में डीपीएस के सामने हुए भीषण सड़क हादसे ने सिर्फ तीन लोगों की जान नहीं ली बल्कि, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धान से भरा 10 साल पुराना ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया। जिससे कार धान के बोरों के नीचे पूरी तरह दब गई और तीन [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Feb 24, 2026

Road Accident: हत्यारे ट्रक की सड़ी थी बॉडी, झटका लगते ही कार पर गिरी, खड़े हुए सवाल

Road Accident: हत्यारे ट्रक की सड़ी थी बॉडी, झटका लगते ही कार पर गिरी, खड़े हुए सवाल

नरदहा में डीपीएस के सामने हुए भीषण सड़क हादसे ने सिर्फ तीन लोगों की जान नहीं ली बल्कि, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धान से भरा 10 साल पुराना ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया। जिससे कार धान के बोरों के नीचे पूरी तरह दब गई और तीन लोगों की मौत हो गई। पत्रिका ने अपनी पड़ताल में पाया कि जिस ट्रक ने तीन जिंदगियां छीन ली, उसकी बॉडी लोहे की नहीं बल्कि लकड़ी की चेचिस पर तैयार की गई थी। ऊपर से ओवरलोड धान का वजन। लकड़ी की बॉडी को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलना भी सवालों के घेरे में है।

कई नियमों का पालन नहीं किया

परिवहन विभाग के मुताबिक गाड़ी का फिटनेस जून 2026 में खत्म होने वाला था। स्कूल के सामने 13 रम्बलर ब्रेकर बनाए गए हैं। ब्रेकर बनाने से पहले भी कई नियमों का पालन नहीं किया गया। वाहन स्वामी बिरगांव निवासी हीरालाल साहू ने बताया कि ट्रक ड्राइवर फरार है। वाहन की स्थिति देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हाईवे पर ऐसे वाहनों से धान के परिवहन की अनुमति ने भी अधिकारियों को जवाब देने पर मजबूर किया है। वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले तिल्दा-नेवरा निवासी दंपती राजकुमार शर्मा और उनकी पत्नी पद्मा शर्मा का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया।

फिटनेस पर बड़ा सवाल

फिटनेस पर बड़ा सवाल
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रक की फिटनेस अवधि तीन महीने बाद समाप्त होने वाली थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि लकड़ी की बॉडी वाली गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिला। क्या फिटनेस जांच केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है। नियमों के अनुसार व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच में चेसिस, बॉडी स्ट्रक्चर और ब्रेकिंग सिस्टम की सख्त जांच होती है। फिर लकड़ी की चेचिस पर ट्रक कैसे सड़कों पर फर्राटा भर रहा था।

दुर्घटना के बाद इन विभागों पर उठे सवाल

-- परिवहन विभाग
-- पुलिस विभाग
-- यातायात विभाग
-- पीडब्ल्यूडी-एनएच
-- राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति

ब्रेकर बनाने से पहले इन नियमों का पालन जरूरी

-- हाईवे "फ्री-फ्लो ट्रैफिक" के लिए होते हैं, इसलिए अचानक ब्रेकर लगाना खतरनाक माना जाता है।
-- यदि किसी विशेष परिस्थिति (जैसे स्कूल, अस्पताल, घनी आबादी या टोल प्लाजा के पास) में आवश्यकता हो, तो ब्रेकर का चेतावनी संकेत अनिवार्य है।
-- रिफ्लेक्टिव पेंट और कैट-आई मार्किंग जरूरी।
-- सड़क पर पहले से "रंबल स्ट्रिप" लगाई जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 12:17 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Road Accident: हत्यारे ट्रक की सड़ी थी बॉडी, झटका लगते ही कार पर गिरी, खड़े हुए सवाल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bad Habits : स्टेशन परिसर में युवक ने फोड़े पटाखे, जीआरपी रही मूकदर्शक

Bad Habits : स्टेशन परिसर में युवक ने फोड़े पटाखे, जीआरपी रही मूकदर्शक
रायपुर

नल खोलने वाला ऑपरेटर सो रहा था चैन कि नीद, कोटा टंकी से कई घरों को पानी नहीं मिला, लोग हुए परेशान

Indore Water Crisis
रायपुर

निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

Ajmer JLN Hospital Emergency
रायपुर

Medical News: एमडी-एमएस कोर्स के एनआरआई कोटे में दूसरे राज्यों के 82 फीसदी छात्र-छात्राएं

Medical News: एमडी-एमएस कोर्स के एनआरआई कोटे में दूसरे राज्यों के 82 फीसदी छात्र-छात्राएं
रायपुर

अनवर ने सीएसएमसीएल में 100 करोड़ का किया घोटाला, कर्मचारियों देने के बजाय कर दी कमीशन खोरी

EOW की दबिश से मचा हड़कंप (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.