नक्सल मोर्चे पर डबल कामयाबी! डेढ़ करोड़ का इनामी बेसरा गिरफ्तार, बीजापुर में 8 नक्सलियों ने डाले हथियार

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, मिसिर बेसरा का छत्तीसगढ़ के बस्तर, अबूझमाड़ और दंडकारण्य क्षेत्र से सीधा कनेक्शन था। वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और पूर्वी क्षेत्रीय ब्यूरो के बीच तालमेल बिठाने का काम करता था। बस्तर और महाराष्ट्र सीमा से लगे इलाकों में नए कैडरों की ट्रेनिंग, हथियारों की सप्लाई और बड़े हमलों की पटकथा लिखने में उसकी केंद्रीय भूमिका थी। उसकी गिरफ्तारी से नक्सली संगठन के रणनीतिक ढांचे और सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा है। अब देश में नक्सलियों का प्रमुख लीडर एक मात्र गणपति बचा है। जिसकी तलाश में पुलिस और केंद्रीय बल लगातार छापेमारी कर रहा है।