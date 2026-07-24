वैश्विक पटल पर चमकेगा नया स्टार्टअप… ईको भारत का आर्मेनिया के सीसाइड स्टार्टअप समिट के लिए चयन, देश के टॉप 10 में बनाई जगह

​इस बड़ी कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए फाउंडर व सीईओ संपत सारस्वत बामनवाली ने कहा:

​"iStart राजस्थान और स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से शुरू हुआ हमारा यह सफर आज इस अंतरराष्ट्रीय मुकाम तक पहुंचा है, जो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। भारत के टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स में शामिल होना हमारी पूरी टीम की कड़ी मेहनत और सही दिशा का परिणाम है। यह वैश्विक मंच हमारी टीम के मनोबल को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि इस समिट के परिणाम न सिर्फ 'ईको भारत' के लिए बल्कि देश-दुनिया में सुरक्षा और तकनीक के भविष्य के लिए भी बेहद उज्ज्वल और दूरगामी साबित होंगे।"