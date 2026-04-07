गुरुग्राम: सोते हुए मालिक की दरांती से काटकर कर दी हत्या, दो दशकों का भरोसा खून में बदला

Haryana Crime: गुरुग्राम के सोहना स्थित हरचंदपुर बस अड्डे के पास बने एक फार्म हाउस में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग नौकर ने अपने 36 साल के मालिक पर दरांती से हमला कर उसकी जीवनलीला समाप्त कर दी। इस खौफनाक वारदात की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच सोहना की टीम सक्रिय हुई और महज एक दिन के भीतर तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी नौकर को दिल्ली से हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी नौकर अपने मालिक से पुरानी मारपीट और लगातार हो रहे अपमान का बदला लेना चाहता था। इसी रंजिश के चलते उसने सोते समय मालिक की गर्दन पर दरांती से घातक प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।