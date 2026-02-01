‘मोदी जी, अब आप ही बचा सकते हैं!’ अफगानिस्तान के पूर्व सांसद ने ‘खुले युद्ध’ के बीच भारत से मांगी मदद

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने तालिबान पर टीटीपी (Tehreek-e-Taliban Pakistan) जैसे आतंकी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए 'ऑल-आउट कॉन्फ्रंटेशन' और 'ओपन वॉर' घोषित कर दिया। फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-लिल-हक के तहत काबुल और कंधार जैसे प्रमुख अफगान शहरों पर एयरस्ट्राइक कीं, जिसमें 150 तालिबान लड़ाके मारे गए।

अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी बॉर्डर ट्रूप्स पर हमला किया। इससे पहले अक्टूबर में बॉर्डर झड़पों में दोनों पक्षों से 70 से अधिक लोग मारे गए थे, और ज्यादातर लैंड बॉर्डर बंद हो गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, 'अब हमारे और आपके बीच ओपन वॉर है।'