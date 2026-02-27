सफेद कोट में छिपा शैतान: पार कीं सारी हदें, मासूम बच्चों के साथ करता ​था गंदा काम

बाल यौन अपराधों के मामले में बर्खास्त डॉक्टर ब्रायन शानली सैक। (फोटो: AI )
Arrested : अमेरिका के ओहायो (Ohio) राज्य से एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां के प्रतिष्ठित बच्चों के अस्पताल (Hospital News) से एक जाने-माने बाल रोग विशेषज्ञ (Ohio Pediatrician) को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। इस कार्रवाई की मुख्य वजह डॉक्टर पर लगे बच्चों के यौन शोषण (Child Sex Offenses) से जुड़े बेहद गंभीर और घिनौने आरोप हैं। इस खबर के सामने आते ही पूरे अमेरिका के मेडिकल जगत और माता-पिता के बीच भारी खलबली मच गई है।
पुलिस और एफबीआई (FBI) की चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन टास्क फोर्स की ओर से की गई गहन जांच के बाद इस 73 वर्षीय पूर्व डॉक्टर ब्रायन शानली सैक (43) के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, डॉक्टर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (कंप्यूटर और मोबाइल) से बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी हजारों आपत्तिजनक तस्वीरें और सैकड़ों वीडियो बरामद किए गए हैं। एक साइबर टिप के आधार पर शुरू हुई इस जांच ने सफेद कोट के पीछे छिपे इस खौफनाक सच का पर्दाफाश कर दिया है।
जैसे ही इस शर्मनाक कृत्य की अस्पताल प्रबंधन को भनक लगी, उन्होंने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए आरोपी डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने साफ कहा है कि वे मरीजों और बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते और इस जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल, आरोपी डॉक्टर को संघीय (Federal) आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस सनसनीखेज खबर के बाहर आते ही मरीजों के परिजनों और आम जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग आरोपी डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। कई माता-पिता इस बात को लेकर खौफ में हैं कि कहीं उनका बच्चा भी इस दरिंदगी का शिकार तो नहीं हुआ। अस्पताल प्रशासन ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर इस पूरी घटना पर गहरा दुख जताया और निराशा व्यक्त की है।
फिलहाल आरोपी डॉक्टर पुलिस की हिरासत में है और उस पर अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब इस बात का गहराई से पता लगा रही हैं कि क्या डॉक्टर ने अपने क्लिनिक या अस्पताल में इलाज के दौरान किसी मरीज को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया था या नहीं। इसके साथ ही, कई प्रभावित परिवारों ने न्याय की मांग करते हुए डॉक्टर के खिलाफ एक सिविल क्लास-एक्शन मुकदमा भी दायर कर दिया है।
इस गंभीर घटना ने मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों के 'बैकग्राउंड चेक' और अस्पतालों में बाल सुरक्षा (Child Safety) के कड़े नियमों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। माता-पिता अब अपने बच्चों को किसी भी नए डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ज्यादा सतर्क और चिंतित महसूस कर रहे हैं। इस केस के उजागर होने के बाद, बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) की ऑनलाइन रोकथाम और निगरानी के लिए अमेरिकी कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की बहस फिर से तेज हो गई है।
