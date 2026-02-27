सफेद कोट में छिपा शैतान: पार कीं सारी हदें, मासूम बच्चों के साथ करता ​था गंदा काम

Arrested : अमेरिका के ओहायो (Ohio) राज्य से एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां के प्रतिष्ठित बच्चों के अस्पताल (Hospital News) से एक जाने-माने बाल रोग विशेषज्ञ (Ohio Pediatrician) को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। इस कार्रवाई की मुख्य वजह डॉक्टर पर लगे बच्चों के यौन शोषण (Child Sex Offenses) से जुड़े बेहद गंभीर और घिनौने आरोप हैं। इस खबर के सामने आते ही पूरे अमेरिका के मेडिकल जगत और माता-पिता के बीच भारी खलबली मच गई है।