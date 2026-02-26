मेरे साथ हुआ है यौन शोषण… शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर ‘बटुक’ ने लगाए कई आरोप

उसका दावा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के साथ-साथ दो अन्य लोग मिलकर बच्चों का यौन शोषण करते थे। इन बच्चों को बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों से लाया जाता था। वह शख्स कैमरे पर यह भी कहते सुना जा सकता है कि माघ मेले के दौरान 16 जनवरी को भी उसके साथ शोषण किया गया। उसने यह भी बताया कि इस बारे में सबसे पहले आशुतोष महाराज को उसने जानकारी दी थी, क्योंकि उनसे मदद की उम्मीद थी। बता दें कि आशुतोष महाराज ने ही अविमुक्तेश्वरानन्द के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।