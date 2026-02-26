खुशखबरी: मऊ से जोधपुर और ईदगाह आगरा जंक्शन से श्री गंगानगर के लिए होली स्पेशल ट्रेन

उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य रेलवे से जारी टाइम टेबल के अनुसार 04823 जोधपुर 1 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 के बीच प्रत्येक रविवार को चलेगी। जोधपुर से शाम को 17:00 बजे खुलने वाली ट्रेन मकराना जंक्शन, फुलेरा जंक्शन, जयपुर, बांदीकुई, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद और कन्नौज जंक्शन होते हुए कानपुर 11:51 पर पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त लखनऊ 13:25 पर, अयोध्या धाम 17:00 बजे, आजमगढ़ 22:13 पर, और मऊ 23:20 पर पहुंचेगी। 1286 किलोमीटर की यह यात्रा 30 घंटे 20 मिनट में पूरी होगी, जिसके 30 स्टॉपेज होंगे।