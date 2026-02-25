बटुकों के यौन शोषण में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मेरे पास सारे सबूत- आशुतोष महाराज का नया दावा

आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया कि यह लोग बाढ़ पीड़ित जगहों से बच्चों को लेकर आते और फिर उन्हें बटुक बनाते। इसके बाद यह उनसे दुराचार करने लगते। आशुतोष महाराज का कहना है कि इन बटुकों को मुकुंदानंद महाराज इन बटुकों को ट्रेनिंग देता। इसमें अरविद पूरी तरह से मुकुंदानंद का साथ देता। आशुतोष महाराज ने कहा अरविंद तो अविमुक्तेश्वरानंद का गुरु भाई भी है और इन सब का मास्टर माइंड प्रकाश उपाध्याय है।