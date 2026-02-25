बटुकों के यौन शोषण में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मेरे पास सारे सबूत- आशुतोष महाराज का नया दावा

आशुतोष महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गंभीर आरोप, PC- Patrika
आशुतोष महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आज प्रयागराज में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। आशुतोष महाराज ने अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाया कि उनका आचरण शुरू से ही ठीक नहीं रहा। अविमुक्तेश्वरानंद जब प्रतापगढ़ में रहते थे तभी छोटे-छोटे बच्चों से उनके अवैध संबंध रहे।
आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया कि यह लोग बाढ़ पीड़ित जगहों से बच्चों को लेकर आते और फिर उन्हें बटुक बनाते। इसके बाद यह उनसे दुराचार करने लगते। आशुतोष महाराज का कहना है कि इन बटुकों को मुकुंदानंद महाराज इन बटुकों को ट्रेनिंग देता। इसमें अरविद पूरी तरह से मुकुंदानंद का साथ देता। आशुतोष महाराज ने कहा अरविंद तो अविमुक्तेश्वरानंद का गुरु भाई भी है और इन सब का मास्टर माइंड प्रकाश उपाध्याय है।
आशुतोष महाराज का आरोप है कि यह लोग इस घिनौने कृत्य को गुरु की सेवा कहते थे। उन्हें यह कह कर भी बरगलाते थे कि यह परमात्मा से मिलने का मार्ग है।
आशुतोष महाराज ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि सारे सबूत हमारे पास हैं। मेडिकल में बटुकों से कुकर्म की पुष्टि हो गई है। सारे प्रमाण हमारे पास हैं। जल्द ही मामले में न्याय होगा।
उन्होंने आगे कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद अपने हर आश्रम और मठ में बटुकों के साथ कुकर्म करते। जोशीमठ, वाराणसी और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थानों पर भी बटुकों के यौन शौषण का आरोप लगाया।
आशुतोष महाराज का कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद को मां गंगा ने खुद स्नान करने जाने से रोका है किसी और ने नहीं। उन्होंने कुंभ में मां गंगा को गंदा बताया था। उसी का यह परिणाम है।
