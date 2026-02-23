23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

एग्जाम के दिन पसरा मातम, गणित का पेपर देने से पहले छात्र ने की आत्महत्या

प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब इंटरमीडिएट के एक छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटकता मिला। मृतक की पहचान अनीश यादव के रूप में हुई है। संयोग से सोमवार को ही उसका गणित का बोर्ड परीक्षा का पेपर था। फंदे से लटक रहा था शव [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Feb 23, 2026

कमरे में फंदे से लटकता मिला छात्र का शव

कमरे में फंदे से लटकता मिला छात्र का शव

प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब इंटरमीडिएट के एक छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटकता मिला। मृतक की पहचान अनीश यादव के रूप में हुई है। संयोग से सोमवार को ही उसका गणित का बोर्ड परीक्षा का पेपर था।

फंदे से लटक रहा था शव

परिजनों के मुताबिक, अनीश सुबह परीक्षा देने के लिए नहीं उठा तो उन्हें चिंता हुई। जब परिवार के लोग उसे जगाने के लिए उसके कमरे में पहुंचे, तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अनीश का शव कमरे में फंदे से लटक रहा था। यह देखते ही घर में चीख-पुकार मच गई।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

लोगों ने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कमरे की तलाशी भी ली, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्र ने यह कदम क्यों उठाया। वहीं, इस घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 04:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / एग्जाम के दिन पसरा मातम, गणित का पेपर देने से पहले छात्र ने की आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बाल यौन शोषण के आरोपी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जाएंगे हाईकोर्ट, गिरफ्तारी से पहले ही दायर करेंगे जमानत याचिका

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का पुलिस पर तंज
प्रयागराज

10 साल की बच्ची का सिर धड़ से अलग, स्कूल से 500 मीटर दूर ट्रक ने कुचला

Accident
प्रयागराज

खुशखबरी! मार्च में लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज! जानें क्या है वजह

Public Holiday on January 15
यूपी न्यूज

यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर! अगले कुछ दिनों में दिखेगा मौसम का खतरनाक रूप, IMD ने जारी की चेतावनी

uttar-pradesh-weather-heavy-rains-alert-in-next-120-hours-imd-issued-warning-in-18-districts-of-up
प्रयागराज

Holi 2026: खास होगी इस बार की होली! होलिका दहन के लिए तैयार हुए 1 लाख गोबर के उपले

Holi 2026
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.