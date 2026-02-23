बाल यौन शोषण के आरोपी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जाएंगे हाईकोर्ट, गिरफ्तारी से पहले ही दायर करेंगे जमानत याचिका

Shankaracharya Avimukteshwarananda Sexual Abuse Case: यूपी के प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर बाल यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने इन आरोपों को उठाया। दो कथित नाबालिग पीड़ितों की ओर से झूंसी थाने में तहरीर दी गई थी। जब पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, तो 28 जनवरी को आशुतोष महाराज ने जिला कोर्ट में धारा 173(4) के तहत अर्जी दाखिल की। प्रयागराज की एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज विनोद कुमार चौरसिया ने 21 फरवरी को अर्जी मंजूर की और पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश दिया।