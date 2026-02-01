खुशखबरी! मार्च में लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज! जानें क्या है वजह

मार्च का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को त्योहारों और छुट्टियों का इंतजार है। जहां कई स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं और कुछ जगह एग्जाम शुरू होने वाले हैं, वहीं छात्र होली की छुट्टियों को लेकर उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार 1 मार्च 2026 को रविवार होने की वजह से साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसके बाद 2 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को होली के कारण स्कूल बंद रहेंगे।