छोटी बिहार में चोटिल युवक का घर में मिला शव, पत्नी और बेटी घर पहुंचीं तो पुलिस को दी सूचना

थाना क्षेत्र के छोटी बिहार निवासी 45 वर्षीय बालकराम पुत्र रामप्रसाद रविवार को घर पर अकेले थे। उनकी पत्नी रेखा, बेटी और बेटा अजय रोज की तरह अपने-अपने काम पर गए हुए थे। दोपहर करीब साढ़े चार बजे जब पत्नी और बेटी घर लौटीं तो आंगन में बालकराम का शव पड़ा मिला। शरीर पर खून लगा था और फर्श पर भी काफी मात्रा में खून फैला हुआ था। यह दृश्य देखकर परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई।