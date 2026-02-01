22 फ़रवरी 2026,

रविवार

बरेली

छोटी बिहार में चोटिल युवक का घर में मिला शव, पत्नी और बेटी घर पहुंचीं तो पुलिस को दी सूचना

इज्जतनगर क्षेत्र में रविवार दोपहर एक व्यक्ति का शव उसके ही घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। काम से लौटी पत्नी और बेटी ने जैसे ही यह दृश्य देखा, उनके होश उड़ गए और चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग जुट गए।

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 22, 2026

बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र में रविवार दोपहर एक व्यक्ति का शव उसके ही घर के आंगन में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। काम से लौटी पत्नी और बेटी ने जैसे ही यह दृश्य देखा, उनके होश उड़ गए और चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग जुट गए। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्थिति साफ नहीं हो सकी है।

थाना क्षेत्र के छोटी बिहार निवासी 45 वर्षीय बालकराम पुत्र रामप्रसाद रविवार को घर पर अकेले थे। उनकी पत्नी रेखा, बेटी और बेटा अजय रोज की तरह अपने-अपने काम पर गए हुए थे। दोपहर करीब साढ़े चार बजे जब पत्नी और बेटी घर लौटीं तो आंगन में बालकराम का शव पड़ा मिला। शरीर पर खून लगा था और फर्श पर भी काफी मात्रा में खून फैला हुआ था। यह दृश्य देखकर परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई।

परिजन जता रहे हत्या की आशंका

परिजनों का कहना है कि बालकराम के हाथ, पैर और चेहरे पर चोट के कई निशान दिखाई दे रहे थे। परिवार के लोगों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस प्रारंभिक जांच में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं नशे की हालत में गिरने से तो गंभीर चोट नहीं लगी।

शराब पीने का आदी था मृतक

मोहल्ले के लोगों के अनुसार बालकराम शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे में घर लौटता था। कई बार वह नशे की हालत में गिर भी चुका था। हालांकि इस बार शरीर पर चोटें ज्यादा गंभीर बताई जा रही हैं, जिससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पुलिस शराब संबंधी पहलू को भी जांच का हिस्सा बना रही है।

परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर

मृतक का बेटा अजय एक रेस्टोरेंट में काम कर घर के खर्च में हाथ बंटाता है। पत्नी रेखा और बेटी भी घर-घर जाकर खाना बनाने और साफ-सफाई का काम करती हैं। परिवार पहले से ही सीमित आय में गुजारा कर रहा था। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर गहरा मानसिक और आर्थिक असर पड़ा है और मोहल्ले में भी शोक का माहौल है।

जांच जारी, रिपोर्ट का इंतजार

इज्जतनगर इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / छोटी बिहार में चोटिल युवक का घर में मिला शव, पत्नी और बेटी घर पहुंचीं तो पुलिस को दी सूचना

