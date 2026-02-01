कुर्बानी के नाम पर ठगी पर लगेगा ब्रेक… अब हज यात्रियों को सरकारी पोर्टल से ही खरीदना होगा जानवर, जानें कैसे

बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान वारसी ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे हज यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और कुर्बानी के नाम पर होने वाली जालसाजी पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष कई मामलों में कुछ लोग कुर्बानी का ठेका लेकर धोखाधड़ी करते पाए गए। एक ही जानवर की अलग-अलग एंगल से फोटो खींचकर अलग-अलग यात्रियों को दिखाकर संतुष्ट कर दिया जाता था। इस प्रकार यात्रियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। नई व्यवस्था के लागू होने से कुर्बानी की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होने की उम्मीद है।