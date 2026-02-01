22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कुर्बानी के नाम पर ठगी पर लगेगा ब्रेक… अब हज यात्रियों को सरकारी पोर्टल से ही खरीदना होगा जानवर, जानें कैसे

हज जाने वाले यात्रियों से कुर्बानी के नाम पर होने वाली ठगी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब हज के दौरान कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीद केवल सऊदी सरकार द्वारा अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 22, 2026

बरेली। हज जाने वाले यात्रियों से कुर्बानी के नाम पर होने वाली ठगी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब हज के दौरान कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीद केवल सऊदी सरकार द्वारा अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। इस फैसले से निजी स्तर पर होने वाली अनियमितताओं और धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

सिर्फ नुसुक मसार पोर्टल से ही होगी कुर्बानी

Haj Committee of India ने कुर्बानी को लेकर महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हज के दौरान कुर्बानी के जानवर की खरीद केवल नुसुक मसार पोर्टल पर उपलब्ध आधिकारिक अदाही प्रोजेक्ट के माध्यम से ही की जाएगी। किसी भी निजी एजेंसी, दलाल या अनधिकृत व्यवस्था के जरिए कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी।

28 फरवरी 2026 तक पूरी करें प्रक्रिया

सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी तीर्थयात्रियों के लिए कुर्बानी अनिवार्य नहीं है। हालांकि जिन यात्रियों ने Haj Committee of India के पोर्टल पर कुर्बानी का विकल्प चुना है, उन्हें 28 फरवरी 2026 तक अपनी लॉगिन आईडी और एम-पिन के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तय तिथि के बाद अदाही विकल्प में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पिछले साल उठी थी शिकायत

बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान वारसी ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे हज यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और कुर्बानी के नाम पर होने वाली जालसाजी पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष कई मामलों में कुछ लोग कुर्बानी का ठेका लेकर धोखाधड़ी करते पाए गए। एक ही जानवर की अलग-अलग एंगल से फोटो खींचकर अलग-अलग यात्रियों को दिखाकर संतुष्ट कर दिया जाता था। इस प्रकार यात्रियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। नई व्यवस्था के लागू होने से कुर्बानी की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 09:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कुर्बानी के नाम पर ठगी पर लगेगा ब्रेक… अब हज यात्रियों को सरकारी पोर्टल से ही खरीदना होगा जानवर, जानें कैसे

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

FSDA ने उड़ाई मिलावटखोरों की नींद… किप्स और दीनानाथ समेत कई दुकानों से भरे नमूने, अब इनकी बारी

बरेली

रुहेलखंड विश्वविद्यालय बना खाकी की पाठशाला, डिजिटल साक्ष्य मजबूत होंगे तो बच नहीं पाएंगे अपराधी : प्रोफेसर सिंह

बरेली

एआई की नजर में बरेली-सीतापुर हाईवे… ये गलती करते ही कंट्रोल रूम में चमकेगी लाल बत्ती, सेकेंडों में पहुंचेगी टीम, फिर होगा ये

बरेली

माडल टाउन का सट्टेबाज गिरफ्तार‘गौरव’बनकर ‘जय’नौ साल तक देता रहा पुलिस को चकमा, निकला डबल वारंट

बरेली

बीच सड़क खड़े पेड़ से टकराई कार, शादी से लौट रहे तीन की मौत, मासूम समेत तीन की हालत नाजुक

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.