एआई की नजर में बरेली-सीतापुर हाईवे… ये गलती करते ही कंट्रोल रूम में चमकेगी लाल बत्ती, सेकेंडों में पहुंचेगी टीम, फिर होगा ये

कुछ प्रमुख स्थानों पर वैरिएबल मैसेज साइनबोर्ड (वीएमएस) भी लगाए जाएंगे। कंट्रोल रूम से इन बोर्डों पर आगे के ट्रैफिक, जाम, निर्माण कार्य या किसी अवरोध की सूचना प्रसारित होती रहेगी। इससे यात्रियों को पहले ही सावधान किया जा सकेगा। परियोजना निदेशक नवरत्न ने बताया कि हाईवे को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। एआइ कैमरों से न केवल ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा, बल्कि दुर्घटना दर में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।