सिटी मजिस्ट्रेट आवास फिर सुर्खियों में, पहले इस्तीफे से हंगामा, अब 22 लाख की बिजली आरसी, कलेक्ट्रेट में सन्नाटा

करीब दस दिन से यह मामला कलेक्ट्रेट और तहसील सदर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्मचारी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदरूनी हलचल साफ दिख रही है। बरेली का सिटी मजिस्ट्रेट आवास जो कभी इस्तीफे की गूंज से सुर्खियों में था—अब 22 लाख की बिजली आरसी के कारण नई बहस छेड़ चुका है। सवाल यही है कि क्या यह महज तकनीकी गलती थी या किसी बड़ी लापरवाही की परत अभी खुलनी बाकी है।