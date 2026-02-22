22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सिटी मजिस्ट्रेट आवास फिर सुर्खियों में, पहले इस्तीफे से हंगामा, अब 22 लाख की बिजली आरसी, कलेक्ट्रेट में सन्नाटा

एडीएम कंपाउंड स्थित सिटी मजिस्ट्रेट आवास एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। पहले यही आवास निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे और सरकार विरोधी तेवरों के कारण सुर्खियों में आया था, और अब उसी आवास पर बिजली विभाग ने 22 लाख रुपये से अधिक की आरसी (वसूली प्रमाणपत्र) काटकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 22, 2026

बरेली। एडीएम कंपाउंड स्थित सिटी मजिस्ट्रेट आवास एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। पहले यही आवास निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे और सरकार विरोधी तेवरों के कारण सुर्खियों में आया था, और अब उसी आवास पर बिजली विभाग ने 22 लाख रुपये से अधिक की आरसी (वसूली प्रमाणपत्र) काटकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है।

रामपुर गार्डन स्थित कामर्शियल-2 वर्टिकल कार्यालय से अधिशासी अभियंता की ओर से आरसी जारी होते ही कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। फाइल पहुंची तो सवाल उठे—क्या वाकई सिटी मजिस्ट्रेट आवास का इतना बड़ा बिजली बिल बकाया था

22 लाख 73 हजार की आरसी… फाइल पहुंचते ही हल्ला

बिजली विभाग ने सिटी मजिस्ट्रेट राजस्व (आवास) के नाम 22 लाख 73 हजार 932 रुपये का मांगपत्र जारी कर दिया। यह आरसी एडीएम एफआर कार्यालय को वसूली के लिए भेजी गई। करीब दस दिन पहले जब यह फाइल कलेक्ट्रेट पहुंची, तब से अंदरखाने चर्चा का बाजार गर्म है। खुले मंच पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन गलियारों में चर्चा है कि क्या इतने सालों से बिल जमा नहीं हुआ।

वही आवास… जहां से खुला था मोर्चा

यही वह सरकारी आवास है, जहां से 26 जनवरी को तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देते हुए यूजीसी और प्रयागराज में बटुकों के कथित अपमान के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस्तीफे और बयानबाजी के बाद यह आवास पहले ही राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा में था।
अब उसी पते पर 22 लाख की आरसी ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है।

हल्ला मचते ही बैकफुट पर विभाग

सूत्रों के मुताबिक, मामला जैसे ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा, सख्त नाराजगी जताई गई। आरसी की फाइल को सार्वजनिक चर्चा से बचाने की कोशिशें भी हुईं।
प्रशासन की आपत्ति के बाद बिजली विभाग ने यू-टर्न लिया। 18 फरवरी को अधिशासी अभियंता सूर्य कुमार ने एडीएम एफआर को पत्र लिखकर आरसी बिना वसूली के वापस करने का अनुरोध किया।

अब सवाल यह है कि अगर मांगपत्र गलत था तो जारी क्यों हुआ, और सही था तो वापस क्यों मंगाया गया?

करीब दस दिन से यह मामला कलेक्ट्रेट और तहसील सदर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्मचारी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदरूनी हलचल साफ दिख रही है। बरेली का सिटी मजिस्ट्रेट आवास जो कभी इस्तीफे की गूंज से सुर्खियों में था—अब 22 लाख की बिजली आरसी के कारण नई बहस छेड़ चुका है। सवाल यही है कि क्या यह महज तकनीकी गलती थी या किसी बड़ी लापरवाही की परत अभी खुलनी बाकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 02:01 pm

Published on:

22 Feb 2026 02:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सिटी मजिस्ट्रेट आवास फिर सुर्खियों में, पहले इस्तीफे से हंगामा, अब 22 लाख की बिजली आरसी, कलेक्ट्रेट में सन्नाटा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बीच सड़क खड़े पेड़ से टकराई कार, शादी से लौट रहे तीन की मौत, मासूम समेत तीन की हालत नाजुक

बरेली

हेड कांस्टेबल के बहनोई की गोली मारकर हत्या, लूट की कहानी, प्रॉपर्टी विवाद या रिश्तों का राज,करगैना चौकी इंचार्ज सस्पेंड

बरेली

अब नहीं लगेगा नैनीताल हाईवे पर घंटों का जाम… अंडरपास तैयार, बस इस दिन का इंतज़ार, फिर हमेशा के लिए बंद होंगी ये दोनों क्रासिंग

बरेली

बरातियों से भरी बस रोडवेज से टकराई, तीन की सांसें थमीं, एक दर्जन से अधिक घायल

बरेली

मुस्लिम मोहल्ला किधर है, पूछना पड़ा भारी… स्कूटी सवार ने टोपी उतरवाई, बुजुर्ग समेत तीन युवकों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.