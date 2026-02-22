बरातियों से भरी बस रोडवेज से टकराई, तीन की सांसें थमीं, एक दर्जन से अधिक घायल

कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र के गांव नगला भम्मा निवासी प्रेमपाल के बेटे राजवीर की बरात शाहजहांपुर के बारह कलां गई थी। रातभर जश्न मनाने के बाद सुबह करीब पांच बजे बराती बस से लौट रहे थे। जैसे ही बस उझानी क्षेत्र में गांव जिला के पास हाईवे पर पहुंची, सामने से आ रही बदायूं डिपो की रोडवेज बस से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि निजी बस का एक हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया। अंदर बैठे लोग सीटों से उछल पड़े और कुछ यात्री बस में फंस गए।